Sexy star ed attrici porno sul palco per i "quattrozampe"

Dalla terra padovana, sexy star ed attrici porno a sostegno degli amici a quattro zampe ospitati nel Dogs Village di Collesano, piccolo paese alle porte di Palermo, in Sicilia, gestito da Donata Campanella. Domenica all'Heaven Lap Dance di Villa del Conte, che quest'anno festeggia il ventennale di attività, si svolgerà una serata a scopo benefico per sostenere la struttura di accoglienza siciliana.

Protagoniste saranno nove artiste che si esibiranno dal vivo senza cachet. Sono la duchessa dell'hard Luana Borgia, India una delle attrici più amate della scuderia di Riccardo Schicchi, la spoletina Morena Capoccia, pornoattrice amatoriale, l'attrice siciliana Sofia Siena già su Canale 5 a Ciao Darwin, la nuova stella del firmamento hard Marika Milani, ultima scoperta di Max Felicitas, ed ancora, la vulcanica pornostar cremonese Lena già nel programma Mediaset Live Non è la d'Urso, le sexy star Yara Cost, brasiliana ed anche ballerina e Nadia Mori, volto di punta di numerosi programmi televisivi e la misteriosa performer mascherata Fantasylady.

Sarà una vera e propria maratona di spettacoli non stop che cominceranno alle 18 per terminare verso mezzanotte. Il biglietto d'ingresso è di 10 euro. Il ricavato verrà interamente devoluto al Dogs Village palermitano. l rifugio canino esiste da vent'anni, ad oggi ospita ben 210 cani, ed a gestirlo è un'associazione senza scopo di lucro. Ogni sera Donata per sfamare i migliori amici dell'uomo ha bisogno di ben 100 chili di crocchette e 36 barattoloni di carne - evidenziano gli organizzatori della serata - Non riceve aiuti economici, né dalla regione Sicilia né dalla Provincia e tanto meno dalla Città di Palermo come pure dal Comune di Collesano. La signora Campanella riesce a svolgere la sua opera di assistenza agli animali soprattutto grazie alle donazioni dei generosi amici di Facebook che tramite ricarica Postepay le fanno avere dei soldi per sfamare e coprire tutte le esigenze dei suoi amici pelosi. Oltre che dai privati, altri sostegni e piccoli finanziamenti giungono periodicamente dall'estero, in particolare da un'associazione austriaca e da una tedesca.

Chiunque volesse fare un'offerta, piccola o grande che sia, può contattare la signora Donata Campanella tramite il suo profilo Facebook. Sexy star ed attrici hard vogliono fare la loro parte assieme ai loro fan.

Luana Borgia