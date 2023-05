PADOVA - Arrestato due volte per spaccio, 51enne finisce in carcere. E su di lui pesa un'altra accusa, quella di atti sessuali con minore e minacce.

A ridosso del ponte del 1 maggio i poliziotti della Squadra mobile avevano eseguito un decreto di perquisizione della Procura nei confronti del 51enne tunisino proprio per il reato di atti sessuali con minore. E in quell'occasione erano state trovate 12 dosi di cocaina e dell'hashish. Il giudice aveva convalidato l'arresto e stabilito il divieto di dimora in provincia di Padova.

Sembrava finita lì. E invece no. Gli agenti della Mobile hanno continuato a tenerlo sott'occhio e già il 2 maggio lo hanno trovato a Padova mentre spacciava cocaina. Fermato il cliente, questi ha ammesso di aver acquistato droga dal 51enne tre volte negli ultimi 10 giorni. Vistosi scoperto, l'uomo ha provato a fuggire e questo gli è costato una denuncia per resistenza. Ieri, 12 maggio, la Procura ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere. Sono state avviate le procedure di espulsione.