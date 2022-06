PADOVA - Serve dei caffè il pomeriggio del 13 giugno durante la processione di Sant'Antonio e viene multato dai vigili urbani. Protagonista della vicenda è Jacopo Morelli, titolare del Caffeine di via Roma 187 che, lunedì scorso poco dopo le 17, ha servito ai tavolini del suo locale un caffè a degli avventori che si erano seduti. In quell'istante però passavano davanti al Caffeine due agenti della polizia locale, che a fronte della violazione hanno redatto un minuzioso verbale. Verbale che, tra qualche giorno, si trasformerà in una multa salata. Il motivo della sanzione? «Nella giornata del 13 giugno recita l'apposita ordinanza del settore Suap del Comune è prevista la sospensione delle concessioni relative a tutti i plateatici posti lungo via Roma e via Umberto I, con conseguente sgombero o eventuale accatastamento delle strutture destinate alla somministrazione dalle ore 16 fino all'avvenuto transito della processione di Sant'Antonio». Un'ordinanza voluta dal Comune in quanto «durante lo svolgimento della processione lungo le vie interessate dal passaggio dei fedeli si rende necessario garantire un clima rispettoso del sentimento religioso».

«Lo confesso, ho servito alcuni caffè mezz'ora prima che passasse la processione del Santo. Sono colpevole - ha commentato ieri, ironico, Morelli - Spero che il Comune saprà essere clemente com'era il nostro Antonio. Tra le altre cose, noi avevamo liberato il plateatico e i clienti erano seduti ai tavoli che abbiamo sotto il portico». «Allora facciamo a meno di chiamarla festa, chiamiamolo lutto del Santo - ha aggiunto l'imprenditore - Così chiudiamo i bar il 13 giugno. Poi turisti e pellegrini si andranno ad abbeverare alle fontanelle di Prato della Valle». Il comando di polizia locale fa sapere di non aver avuto segnalazioni di altri locali multati e che quello del Caffeine sarebbe dunque un caso isolato. Quanto alla sanzione nei confronti di Morelli, il verbale al momento è in attesa di tradursi in multa.