Piscine con l'acqua alla gola, la protesta dei gestori: scatta la serrata

MONSELICE/ESTE - Piscine comunali: è allarme rosso. Domani - 6 febbraio - molti impianti di tutta Italia rimarranno chiusi e i gestori aderiranno ad un'iniziativa promossa dalle principali sigle del settore, riunite nel Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori.



L'EMERGENZA

Il grido d'allarme delle società interessa una crisi aperta su diversi piani, dai costi delle utenze alla normativa sanitaria; Assonuoto ricorda che, all'esordio del Covid, «le piscine sono state le prime a chiudere e le ultime a riaprire». Dallo scorso agosto, inoltre, l'accesso è consentito solo con green pass; ciononostante è diffusa l'idea che le vasche siano posti pericolosi. L'atestino David Salvadori, gestore di Ranazzurra Lido, sfata questo mito: «Dal 10 gennaio, entrano solo utenti vaccinati o guariti e non risultano casi di contagio. Grazie agli elevati standard igienici adottati, le piscine sono luoghi sicurissimi». Dal 2020, inoltre, le normative impongono livelli minimi di cloro più alti. Per non chiudere, i gestori chiedono al governo ristori adeguati alle perdite: mentre i trasferimenti dallo stato non arriverebbero al 5% dei ricavi annuali, il calo ha punte del 50%-60% del fatturato pre-Covid. L'altro fronte di lotta riguarda i rapporti tra società e comuni proprietari delle piscine. «Tutti noi abbiamo vinto la gara d'appalto presentando un piano di bilancio in equilibrio - prosegue Salvadori - ma ciò che è successo in questi due anni ha annullato tutti i conteggi. Il governo dà la possibilità ai Comuni di prorogarci le concessioni fino a tre anni ma, appunto, è una facoltà e non un obbligo».



IL RISCHIO

I gestori, quindi, devono negoziare con i sindaci soluzioni la cui efficacia dipende dalla disponibilità degli enti. Fatto sta che tante società stanno chiudendo e alcune hanno portato i libri in tribunale. Massimiliano Verlato (Nuova Sportiva), responsabile della piscina di Este, racconta di una situazione drammatica per il caro-bollette: «Le spese del gas sono quasi triplicate e l'elettricità è raddoppiata. Se consideriamo anche gli aumenti dell'acqua, si capisce che la bilancia non è più in equilibrio». Le norme anti-Covid hanno poi contingentato gli spazi: fino a settembre 2021, i 7 metri quadri a persona non consentivano più di 6-7 persone a corsia. Ora si è scesi a 5 metri, ma avere 10 nuotatori a corsia è spesso un miraggio.

«Altro problema è la normativa sulle quarantene - prosegue Verlato - che rende difficoltoso il rientro di tante persone rimaste a casa per contatto con un positivo». Ha qualche dubbio sull'esito della protesta Marco Canova (Amatori Nuoto), che dirige l'impianto di Monselice: «L'importante è far venire alla luce un problema taciuto troppo a lungo, cioè l'assenza di ristori». L'anno scorso, infatti, la piscina è rimasta sempre attiva per gli agonisti, ma ciò ha comportato spese per circa 100mila euro. «Dialogando con l'amministrazione comunale - spiega Canova - abbiamo ottenuto un contributo e una proroga di un anno. Ma gli aiuti dovrebbero arrivare anche dalla Regione, finora rimasta inerte».