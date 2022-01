Giordani si ricandida a primo cittadino: «L'ho deciso insieme alla mia famiglia, lo faccio perché amo Padova»

PADOVA - ll sindaco di Padova Sergio Giordani annuncia ufficialmente la sua candidatura a Padova, per il centrosinistra. Giordani ha incontrato la stampa stamane, davanti al caffè Pedrocchi, uno dei simboli della città, confermando che correrà ancora per la poltrona di palazzo Moroni.

Il primo cittadino ha spiegato di aver deciso dopo averne discusso con la propria famiglia: «Loro sono la parte più importante della mia vita - ha spiegato Giordani, con accanto la moglie Lucia -, è presto per parlare di apparentamenti, faccio in bocca al lupo al candidato del centrodestra Francesco Peghin, per il resto non mi interessa il gossip politico, fino ad oggi ho avuto molte soddisfazioni, ho avuto un buon rapporto con tutte le istituzioni, molti padovani mi chiedono di ricandidarmi, questi cinque anni sono stati bellissimi, amo questa città ed è per questo che mi ricandido».