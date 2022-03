Sequestrati 55 uccelli da richiamo con anelli alterati, denunciato il gestore dell'allevamento: stroncato business illecito

PADOVA - I carabinieri forestali hanno concluso la campagna denominata "L'anello mancante", coordinata dal reparto operativo - sezione operativa antibracconaggio e reati a danno degli animali (Soarda) del raggruppamento carabinieri Cites e condotta congiuntamente ai nuclei carabinieri Cites di tutta Italia. In particolare, in provincia di Padova, i carabinieri di Venezia, unitamente alla stazione forestale di Cittadella, a seguito di controllo presso un allevamento di avifauna a Curtarolo, hanno sequestrato 49 esemplari di tordo sassello, un esemplare di tordo bottaccio, 5 esemplari di merlo, tutti con anelli alterati o contraffatti.

APPROFONDIMENTI ROVIGO Usavano richiami vietati: 4 cacciatori smascherati da un'auto... ADRIA Blitz contro i "predoni del Po": 6 denunce e maxi sanzioni PORTO TOLLE Svuotano di notte uno scolo con le reti, bracconieri pizzicati dai... AQUILEIA Blitz anti-bracconaggio, forestale ferito dalla fucilata di un... MONTEBELLUNA Fagiano catturato e chiuso in gabbia sdegno sui social, scatta il... PORTO TOLLE Pesca con la corrente, maltrattamento di animali, commercio di cibo... FRIULI Hanno rischiato di morire soffocati in un furgone, ora i cuccioli...

Il titolare è stato denunciato per i reati di illecita detenzione di avifauna autoctona e per contraffazione degli anelli. Tutti gli esemplari, a seguito della confisca, sono stati portati in un centro recupero fauna selvatica per la riabilitazione e il successivo rilascio in natura. Nell'ambito della campagna a livello nazionale sono stati effettuati oltre 500 controlli e denunciate 104 persone. Sono 2.500 gli uccelli vivi sequestrati e 44 le sanzioni per un importo di 32mila euro. «Il numero di uccelli rinvenuti - spiegano i carabinieri forestali - evidenzia un business illecito di particolare rilievo, considerato che il valore di mercato di un esemplare da richiamo può raggiungere anche 500 euro».