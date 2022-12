Codevigo. Due tonnellate e mezzo di carne e formaggi sequestrate dalla Finanza: viaggiavano su un furgone dentro borsoni

CODEVIGO - Due tonnellate di carne e 500 chili di derivati del latte e prodotti vegetali. È quanto sequestrato dalla guardia di finanza durante un controllo su strada effettuato nel comune di Codevigo.

I finanzieri hanno fermato un furgone con targa straniera e scoperto che gli alimenti venivano trasportati in contenitori di fortuna come pacchi, borsoni e bidoni di plastica. Per altro il mezzo non era refrigerato. Le fiamme gialle hanno fatto arrivare personale specializzato dell'Ulss che ha definito quel cibo non destinabile al consumo umano proprio per come veniva trasportato. L'autista del furgone è stato segnalato: il valore della merce era di circa 30 mila euro.