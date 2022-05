Maxi sequestro al Centro ingrosso Cina: sigilli a 9 milioni di cosmetici

PADOVA - La guardia di finanza di Padova ha sequestrato oltre 9 milioni di articoli per la cosmesi privi di indicazioni sull'etichetta, presso una società operante al Centro ingrosso Cina di corso Stati Uniti.

Tra i beni sequestrati ci sono unghie finte ad uso cosmetico e prodotti per la decorazione delle stesse. Sono stati considerati non sicuri perché privi delle indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso.Il legale rappresentante dell'esercizio commerciale è stato segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea per l'irrogazione della sanzione amministrativa: i prodotti sono stati messi a disposizione dell'Ulss per le valutazioni di competenza.