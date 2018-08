Sequestro da 100mila euro: 14mila matite e 95mila articoli di cancelleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, in vista dell’approssimarsi dell’inizio dell’avvio del nuovo anno scolastico ha effettuato un monitoraggio sulla commercializzazione di articoli di cancelleria e individuato una società, gestita da un cittadino di etnia cinese, che vendeva, tra l’altro,In effetti, l’intuito dei Finanzieri è stato confermato da una preliminare perizia su un campione acquistato per tale scopo, che ha così permesso di procedere alla perquisizione dei locali ove la merce era stoccata e sequestrate oltre 14.000 matite contraffatte, riportanti il noto marchio tedesco. Ilè stato pertantopresso la Procura della Repubblica di Padova e dovrà rispondere del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (ex art. 474 del Codice penale). Nel corso delle attività di perquisizione, i militari hanno rinvenuto ancheutili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto previste dall’art. 104 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/05) e pertanto anche questi prodotti sono stati posti sotto sequestro (questa volta di carattere amministrativo). Comando Provinciale Guardia di Finanza Padova 2 Per quest’ultima violazione, l’imprenditore cinese è stato inoltre segnalato alla locale Camera di Commercio ai fini dell’irrogazione della prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 30.000 euro, ai sensi dell’art. 112 del Codice del Consumo. Tutti gli articoli sequestrati (complessivamente quasi 110 mila pezzi) erano stati immessi in commercio ad une agli altri articoli conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti, aggirando così i principi della leale concorrenza di mercato.