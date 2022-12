Padova. Sequestrate 225 mila luci natalizie dalla Finanza: mancavano le informazioni sulla sicurezza

PADOVA - Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 225.000 luci natalizie irregolari, potenzialmente pericolose per i consumatori. Mancavano le informazioni minime richieste per la vendita.

Il sequestro è avvenuto in un’impresa, operante nella provincia, che distribuiva al dettaglio e all’ingrosso materiale elettrico, tra cui luminarie natalizie, che, all’esito degli accertamenti, sono risultate irregolari, in quanto prive delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza o trascritte in lingua straniera. In particolare, la normativa di settore prevede che il consumatore debba essere informato circa l’indice di surriscaldamento dei prodotti elettrici destinati a essere adoperati a bassa tensione, al fine di poter installare gli addobbi in sicurezza ed evitare scosse, cortocircuiti e, nella peggiore delle ipotesi, possibili incendi domestici. I controlli svolti presso i due punti vendita della stessa società hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo più di 225.000 luminarie a led e di segnalare il legale rappresentante alla Camera di commercio di Padova per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa.

«Le forze dell’ordine sono presidio di legalità ma anche di sicurezza a trecentosessanta gradi per il cittadino - ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia - Lo conferma la brillante azione della guardia di finanza di Padova che sequestrato un importante quantitativo di illuminazioni natalizie irregolari e quindi pericolose. Mi congratulo per l’intervento che contribuisce a far trascorrere più serenamente le festività natalizie ai nostri cittadini. Mi complimento per l’operato degli uomini e delle donne della Finanza che hanno raggiunto un risultato che contribuisce a tutelare non solo il consumatore ma anche tutti quegli imprenditori e commercianti corretti e onesti che lavorano ogni giorno rispettando la legge».