Sequestrati 112.000 paia di occhiali da sole, 120.000 mascherine chirurgiche e 20.000 prodotti hi-tech al Centro Ingrosso Cina

PADOVA - Oltre 250 mila i prodotti con marchio CE contraffatto, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza del comando di Padova. L'intensificazione dell'attività di monitoraggio, attuata nei confronti di importatori e distributori di merce proveniente da Paesi extra-Ue, ha permesso ai Baschi Verdi della Compagnia di individuare due imprenditori che mettevano in vendita occhiali da sole, mascherine chirurgiche, materiale elettrico ed elettronico, presso il "Centro Ingrosso Cina" del capoluogo euganeo. Successivi controlli hanno quindi portato al sequestro complessivamente di 112.000 paia di occhiali da sole, 120.000 mascherine chirurgiche e 20.000 prodotti hi-tech, tra tastiere per personal computer, smartwatch, power bank e hard disk esterni, per un valore stimato di 500.000 euro. Durante i controlli sono state esibite certificazioni di conformità rilasciate da Enti certificatori non accreditati o sprovvisti dei requisiti per poter autorizzare l'immissione sul mercato della merce. I due titolari delle ditte individuali controllate sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e ricettazione. In febbraio, le Fiamme Gialle di Padova avevano già effettuato un sequestro di quasi 200.000 paia di occhiali da sole non conformi.