Padova. Giocattoli e trucchi di carnevale non sicuri, sequestrati oltre 300 mila prodotti

PADOVA - Giochi e trucchi di Carnevale con finta marcatura CE, la Finanza ha sequestrato oltre 300 mila prodotti. Durante un controllo i baschi verdi hanno scoperto che in due esercizi commerciali della zona industriale di Padova venivano venduti articoli senza le informazioni minime previste per garantire la sicurezza ai clienti.

Sono stati sequestrati 5.220 giocattoli, e poi trucchi per Carnevale, accessori di bellezza. Il titolare della ditta che vendeva i giocattoli è stato denunciato per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci, mentre il commerciante di cosmetici è stato segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 e alla Camera di Commercio per la sanzione amministrativa.