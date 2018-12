Rapinata e sequestrata in negozio: «Sono stati venti minuti da incubo»

di Marina Lucchin

PADOVA - Rapina in pieno giorno ieri in via, nel cuore pulsante di negozi e ristoranti dell', è stata minacciata con un coltello da un malvivente che parlava veneto, a viso scoperto, probabilmente tossicodipendente, che poi l'ha rinchiusa nel bagno per poter fuggire, dopo una breve colluttazione. Il rapinatore è riuscito a portare via i 600 euro che erano in cassa e il cellulare della donna, che è stata liberata dai carabinieri grazie all'aiuto del vicino, che l'ha sentita urlare e tirare pugni alla parete della stanza in cui era rinchiusa, che confina col suo ufficio di mediatore immobiliare, e ha chiamato il 112.