Prostituzione, scopre che è un trans: chiede i soldi indietro e lo aggredisce

PADOVA - Uno spiacevole equivoco è all'origine dell'aggressione che nella tarda serata di ieri 18 agosto, un senegalese di 26 anni, G.A., residente a Padova, ha messo in atto ai danni di un transessuale italiano. Il senegalese aveva pattuito con il transessuale una prestazione sessuale, concordando un prezzo di 50 euro.



Ma il giovane credeva di aver trattato con una donna, non si era reso conto di avere a che fare con un trans. Quando l'ha capito, ha chiesto i soldi indietro. Ne è nata, a quanto pare, una discussione, e il senegalese ha aggredito alle spalle il transessuale, colpendolo e gettandolo a terra. Le contusioni sono state giudicate guaribili in 5 giorni. L'aggressore è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per lesioni personali volontarie.

