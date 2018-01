Ecco il nuovo T-red di ultima generazione: inutili i ricorsi degli automobilisti

di Francesco Cavallaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASERÁ - Oggi verrà attivato il. La macchinetta sarà in grado di intercettare le auto che passeranno col rosso tanto. Secondo quelli che il vicesindaco Gabriele Volponi definisce rilevamenti visivi decine di automobilisti sistematicamente non rispettano il semaforo centrale. Da qui l'esigenza di contrastare il fenomeno con il pugno di ferro.Attenzione, perché i T-red di ultima generazione non scattano più una fotografia allorché un veicolo transita col rosso, bensì sono dotati di unache riprende il continuo passaggio delle macchine all'altezza dell'impianto semaforico in questione...