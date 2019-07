Barbara non ce l'ha fatta, morta la compagna di Frenky

di Barbara Turetta

SELVAZZANO/MESTRINO - Non ce l'ha fatta: troppo grave ed esteso il trauma cranico che aveva riportato nell' incidente in moto accaduto domenica notte a Sarmeola , in cui il fidanzato Franco Benato aveva perso la vita. La cinquantunenne di Mestrino si è spenta ieri pomeriggio in ospedale a Padova dove era ricoverata in gravissime condizioni. La tragedia colpisce i tre figli della donna, già privati dell'affetto di, detto. Purtroppo il destino ha voluto portarsi via anche la donna che con Benato aveva ritrovato la felicità. Insieme dal 2012 avevano davanti il progetto del matrimonio: unione che Franco e Barbara volevano organizzare a giugno in municipio a Mestrino, ma che per un