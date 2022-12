Selvazzano, violento schianto contro un palo: due le persone ferite

PADOVA - Ieri sera, giovedì 8 dicembre, poco dopo le 21:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in strada Pelosa, località Caselle a Selvazzano per un’auto finita contro un palo dell’illuminazione pubblica della rotatoria. Due le persone ferite. Lunghe le operazioni di messa in sicurezza della Seat Ibiza e che hanno tenuto impegnati per due ore i pompieri, provenienti da Abano Terme. I due coinvolti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferiti in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per i rilievi.