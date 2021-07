Enorme colonna di fumo nero in cielo: incendio in un deposito edile Foto

SELVAZZANO (PADOVA) - Grosso incendio oggi, lunedì 12 luglio 2021, intorno alle 10.30 circa in via Forno a Selvazzano, il rogo è divampato all’interno di un cortile di un deposito edile. Sono state numerose le telefonate arrivate alla sala operativa del 115 per l’ alta colonna di fumo visibile a molta distanza .

A fuoco piante e plastica

I pompieri arrivati da Abano Terme e Padova con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato alcune piante estendendosi al deposito esterno con la presenza di diversi contenitori di plastica. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 13.