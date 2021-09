SELVAZZANO (PADOVA) - Hanno raggiunto il campo da calcio a gruppetti, chi in bici, chi in motorino, e si sono fatti forza l'uno con l'altro. Si sono abbracciati, si sono asciugati le lacrime e con il cuore colmo di dolore sono entrati nel campo dove hanno atteso l'arrivo del feretro del loro amico. Tanti i giovani che ieri mattina hanno partecipato al funerale di Filippo Alberto Contin, il ragazzo di 17 anni morto venerdì scorso cadendo in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati