SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - Alle 19:30 di giovedì 22 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Scapacchiò a Selvazzano Dentro per un': ferito il conducente.I pompieri arrivati da Padova, hanno messo sicurezza la vettura, mentre il ferito è stato preso in cura personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine e il soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un'ora e mezza.