Camion per tre giorni nel fossato: le operazioni di recupero Video

SELVAZZANO (PADOVA) - Le operazioni di recupero della motrice e del rimorchio dell’autoarticolato che venerdì mattina, 25 novembre, è finito giù per la scarpata di via Sant’Antonio a Tencarola. Il pesante mezzo deve essere recuperato utilizzando due autogru molto grandi, e una volta rimesso in careggiata devono esserne costatati i danni, e trasportato via dalla strada arginale dove si è infilato.