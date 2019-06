Botte alla madre e ai fratelli, minorenne finisce in carcere

di Barbara Turetta

SELVAZZANO - Trasferito da Trieste a una casa famiglia di Selvazzano per allontanarlo dalla madre e dai fratelli che quotidianamente vessava e picchiava tra le mura domestiche. Ma giovedì pomeriggio per il diciassettenne si sono aperte anche le porte del carcere minorile: le sue continue fughe dalla comunità hanno spinto il Tribunale di Trieste ad emettere nei suoi confronti un ordine di carcerazione. Nell'abitazione giuliana hanno avuto luogo i maltrattamenti di cui il diciassettenne si è reso protagonista: a denunciarlo è stata proprio la madre, stanca di subire le sue vessazioni e di vederlo scagliarsi contro i fratelli. Ogni giorno erano insulti, percosse, minacce che via via si sono fatte sempre più pesanti.