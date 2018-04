di Barbara Turetta

SELVAZZANO - Le violazioni al codice della strada rilevate ai vigili del Consorzio di Padova Ovest sono passate dalledel 2017. Un dato che riguarda tutta l’area di competenze del Consorzio che controlla le strade di Selvazzano, Rubano e Mestrino. Ma il grosso delle multe è rilevato dai sistemi automatici che sono installati solo nel comune di Selvazzano. E’ qui che le violazioni complessivamente, ovvero comprese anche quelle rilevate durante i servizi stradali, sono passate da 9.200 a 17.874, ma sono raddoppiate quelle rilevare con i dispositivi automatici (), passate dalle 7.966 del 2016 alle 16.792 del 2017. Circa 8 mila multe in più che sono imputabili al nuovo dispositivo che “sorveglia” il limite dei 70 chilometri orari nel tratto in cui è installato. Novità questa giunta nel territorio ad inizio ottobre nel tratto di tangenziale in uscita su via Schiavo. Ma a Selvazzano sono attivi da oltre un anno e mezzo anche i due “Vista Red” nel semaforo in via Pelosa a Caselle, e quello in via Euganea, oltre alle due zone limitate al traffico: quella pedonale di Feriole e via Aquileia a Tencarola.