LIMENA - Non ci ha pensato un istante: si è messa alla guida della sua auto per “” le vie attorno a casa alla ricerca di quell’uomo che aveva appena messo a segnodal vicino., 22 anni, non ha mollato la ricerca finché non ha rintracciato l’uomo di origine africana che, nel tentativo di fuggire, era salito su undi linea. Il bus è stato fermato dalla giovane che, assieme al vicino derubato, ha fatto arrestare il ladro., questo il nome dichiarato dallo straniero, che si è detto originario dele di avere 37 anni. Irregolare in Italia dal 2004, ha alle spalle numerosi precedenti per furto, e più di una ventina sono iche ha fornito nel tempo ai carabinieri. Poco dopo le 13 di lunedì il vicino di casa della giovane, D.M., 55 anni, si è trovatocon ilche aveva approfittato dell’istante in cui era rincasato, lasciando la porta socchiusa, per prendere il cellulare che si era dimenticato sul tavolo.Alla vista del ladro l’uomo hamettendo in allerta il vicinato, e si è lanciato all’dello straniero allontanatosi velocemente da. Ha corso lasciando indietro il cinquantacinquenne che è tornato verso casa. «Avevo capito che era successo qualcosa al mio vicino – racconta Tatiana - e quando l’ho visto tornare indietro a piedi mi ha detto di essersi trovato davanti il ladro che gli aveva rubato illasciato sul tavolo. Ho pensato a cosa potevo fare per lui, e così ho preso la mia macchina e ho girato un po’ pensando di poter ritrovare, magari a terra, il portafoglio vuoto del mio vicino».Ed è all’altezza della rotonda diche ha notato un uomo di colore camminare con fare sospetto. «Ho rallentato, l’ho guardato bene e sembrava volesse non attirare l’attenzione - ha raccontato la ragazza -, aveva delle carte in mano che stracciava e poi si è infilato in una via laterale. Gli ho anche scattato delle fotografie pensando potessero essere utili al mio vicino che cercavo di chiamare al cellulare». Per non attirare l’attenzione la ragazza è scesa dall’auto e ha continuato a tenere d’occhio da lontano il sospettato, mentre lo seguiva è riuscita a mettersi in contatto con il vicino. Anche lui era in zona e già aveva allertato i carabinieri.Per sfuggire ai due che lo seguivano, lo straniero si era diretto verso la strada principale per salire a bordo di un autobus di linea alla fermata. «Sono salita nell’autobus anche io - racconta ancora Tatiana -. Ho detto all’autista difino all’arrivo del carabinieri. L’autobus è rimasto fermo, mentre a terra c’era il mio vicino in attesa della pattuglia». I passeggeri sono stati fatti salire su un altro bus in transito, e a bordo del mezzo “bloccato” sono rimasti il ladro, poi arrestato, l’autista, la ragazza e un passeggero che aveva voluto offrire il proprio aiuto.