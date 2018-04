Donatella, la segretaria del Comune muore a un passo dalla pensione

di Cesare Arcolini

NOVENTA PADOVANA - Lutto nella comunità di Noventa Padovana. È morta l'altra notte, 60 anni,. Ha lottato fino all'ultimo con unache non le ha dato scampo. Non ha mai perso il sorriso anche nei momenti più difficili. Sapeva coniugare l'eleganza e la presenza ad una grande cultura e conoscenza. Chiunque entrasse in municipio trovava nella segretaria la persona giusta per risolvere i propri problemi burocratici.dopo una vita trascorsa a Palazzo. È arrivata in municipio nel dicembre del 1977 nell'ufficio anagrafe. Negli anni ha operato praticamente in tutti i settori. Suo grande orgoglio è stato il ruolo di segretaria del sindaco, che ha svolto con rispetto e senso civico arricchendosi nella formazione ogni qual volta nuove normative apportavano migliorie ai protocolli di cerimoniale. Professionale, affidabile, elegante e sempre col sorriso sulle labbra, così la ricordano i colleghi del passato e del presente e moltissimi cittadini del Comune che spesso si rivolgevano a lei per qualsiasi informazione sicuri di trovare disponibilità e risposte...