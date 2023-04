CAMPODARSEGO (PADOVA) - Effusioni in stazione, ma con il rischio di essere investiti da un treno. Allarme rientrato grazie all’intervento della polizia locale. Volevano stare qualche ora in intimità, ma hanno scelto un posto troppo pericoloso.

Seduti lungo i binari: effusioni ad alto rischio

Sabato pomeriggio due ragazzi, lei di 18 e lui di 17 anni residenti nel Camposampierese, sono andati in stazione a Campodarsego. Essendo la sala d’aspetto inagibile per lavori in corso, si sono seduti lungo i binari con le gambe a penzoloni. La scena è stata notata da alcuni pendolari che hanno deciso di avvisare la polizia locale. Nel caso fosse passato un treno la situazione per loro poteva diventare rischiosissima. Quando gli agenti della Federazione sono arrivati allo scalo ferroviario, istintivamente i due giovani si sono subito alzati, consapevoli di essere seduti in un luogo “proibito”. La municipale ha deciso di approfondire gli accertamenti e ha identificato entrambi. Ai poliziotti non è passato inosservato un inconfondibile odore di marijuana. Sono spuntate tracce di droga che sono state sequestrate. Per i due ragazzi, inevitabile, è scattata la segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntori. Il diciassettenne inoltre è apparso piuttosto nervoso. Da un più approfondito controllo è stato trovato in possesso di un coltello con la lama di otto centimetri, che è stato sequestrato. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Alle domande della polizia locale sul perchè avesse l’arma nella borsa, il ragazzo non ha fornito spiegazioni concrete.

L'intervento della polizia

Agli agenti i due ragazzi avrebbero riferito di voler stare un po’ insieme, ma che non avevano alcuna intenzione di fare qualcosa di male. Sta di fatto che il loro pomeriggio romantico è finito nel peggiore dei modi. I controlli negli scali ferroviari dei comuni del Camposampierese proseguiranno senza sosta. Sono sempre più frequenti situazioni di degrado, spaccio di droga, ma anche la presenza di giovani che non percepiscono i rischi e potrebbero mettersi nei guai. L’attività è seguita costantemente dagli agenti del comandante Antonio Paolocci. «Il mondo dei giovani rischia spesso di vivere determinate situazioni con leggerezza. Ecco perchè il nostro impegno è costante. Soprattutto per quel che riguarda le armi, si sta abbassando l’età di coloro che trovano naturale muoversi per strada con una lama in tasca. Ecco, su questo pericoloso fenomeno, unitamente a quello dell’assunzione di sostanze stupefacenti, i miei agenti lavorano tutti i giorni senza sosta al fine di debellare ogni forma di reato».