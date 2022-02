PADOVA - Mentre il governo cambia le regole sulle quarantene degli alunni, l’Ulss Euganea introduce una nuova finestra di prenotazione dei tamponi dedicata esclusivamente agli asili e alle scuole. Obiettivo: ridurre i disagi dopo gli assalti registrati tra dicembre e gennaio. Per prenotare in uno dei centri operativi in provincia di Padova ora basta collegarsi al sito internet dell’Ulss e poi entrare nella sezione “Tamponi riservati agli allievi di asili e scuole”.

COME FUNZIONA

Fino a poche settimane fa le procedure di gestione dei contatti scolastici avevano sempre fatto capo al Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ulss) che aveva anche il compito di prendere direttamente gli appuntamenti per le classi. Ma a seguito dell’aumento esponenziale dei contagi e dell’impossibilità di reggere il passo, l’organizzazione del servizio è stata rivista. I genitori ora prendono l’appuntamento per i figli in autonomia, scegliendo se rivolgersi ai centri-tampone del territorio, alle farmacie oppure a pediatri e medici di base.

Da questa settimana con il nuovo sistema di prenotazione la rivoluzione è completa. «Per accedere a questa sezione non basta la ricetta del medico di base o del pediatra – chiarisce la dottoressa Lorena Gottardello, dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss – È necessaria la comunicazione della scuola che dovrà essere esibita il giorno del tampone».

L’ORGANIZZAZIONE

La provincia di Padova è ancora alle prese con numeri molto alti. Al momento sono 1.100 le classi in quarantena e quindi in didattica a distanza. A queste si aggiungono altre 1.700 in sorveglianza in aula.

«La settimana scorsa si viaggiava su una media di 3.500 nuovi contagi al giorno su tutta la provincia – sottolinea la dottoressa Gottardello –. Sul totale, i minori rappresentano il 30%. Si parla di almeno mille bambini e ragazzi che frequentano asili e scuole, che a seconda dell’età e della singola situazione devono rispettare disposizioni diverse. Una mole di lavoro ingestibile. In questo senso è intervenuta una circolare della Regione che di fatto lascia alle scuole il compito di compilare la modulistica. Dopodiché ogni genitore è libero di prenotare il tampone per il figlio in uno degli hub dell’Ulss, in farmacia o dal medico di famiglia».

L’ultima novità consente all’Euganea di gestire meglio le forze. «Nelle ultime settimane il Sisp faceva sempre più fatica a organizzare gli appuntamenti per le scuole - ammette la dirigente Ulss - C’erano difficoltà con le tempistiche, molti genitori non si presentavano a causa di impegni personali e altri portavano i ragazzi nelle farmacie. Di conseguenza alcuni turni andavano a vuoto. Ora l’organizzazione migliora».

Soddisfatto il provveditore Roberto Natale: «È una misura utile e sarebbe stato prezioso introdurla anche prima, avremmo risparmiato tanti disagi. In ogni caso ora le cose stanno andando meglio anche grazie alle nuove regole che permettono di effettuare i tamponi anche in farmacia».

IL BILANCIO

Intanto continua a calare la curva del contagio. Tra mercoledì e giovedì si registrano 2.158 nuovi casi e due decessi legati al Covid. Scende ancora il numero di padovani positivi al tampone, che attualmente sono 36.816. I pazienti positivi ricoverati sono 320: si allenta la pressione sugli ospedali.

E sempre a proposito di ospedali, ieri l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha comunicato una serie di investimenti in tutto il Veneto per un totale di 29 milioni di euro. All’Ulss Euganea sono stati destinati 660 mila euro «per riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid». All’Azienda ospedaliera di Padova 2,2 milioni per le nuove banche criogeniche, una nuova risonanza magnetica, un nuovo telecomandato radiologico a Neuroradiologia e una colonna videoendoscopica per Otorinolaringoiatria.