PADOVA - Il piano è già pronto da due mesi ma il via libera ora è davvero ufficiale. Lo scorso marzo il presidente della Provincia Fabio Bui aveva inviato al Ministero dell’Istruzione un dettagliato elenco di interventi che riguardavano 17 scuole tra città e provincia e nel frattempo nelle ultime settimane ci sono stati altri due passaggi importanti. Nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale la lista è stata formalmente inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e intanto la stessa Provincia ha partecipato ad un ulteriore bando per realizzare una nuova mensa, due palestre e due aree sportive all’aperto tra Padova e Abano.



I TEMPI

Partiamo dalle certezze. La Provincia attingerà i fondi da due bandi legati al Pnrr. Il primo prevede l’arrivo di 12,9 milioni di euro e l’altro vede l’assegnazione di 17 milioni. Tutte le opere sono già finanziate e coinvolgono 17 istituti per un investimento complessivo da 30 milioni di euro.

«Gli incarichi di progettazione sono in parte già affidati e in parte in fase di affidamento - spiega Alessandro Bisato, assessore provinciale all’edilizia scolastica -. Entro la fine dell’anno dovremo fare le gare per aggiudicare i lavori alle ditte e i cantieri dovranno aprire entro il 31 marzo 2023. Stiamo facendo una corsa contro il tempo».



IN CITTÀ

L’intervento più grande è quello all’istituto Selvatico di Padova: 8,1 milioni complessivi per il maxi-restauro (ma 2,2 verranno messi da Fondazione Cariparo). Una spesa da 3 milioni riguarderà invece l’adeguamento sismico del Marconi-Bernardi. Durante i lavori alcune classi saranno trasferite negli spazi presi in affitto dalla parrocchia Santa Giustina e poi all’ex Cmpp nell’area del provveditorato di via Cave: il trasferimento potrebbe scattare già durante le prossime vacanze di Natale. A Padova altri cantieri interesseranno l’Einaudi (450 mila euro per la nuova scala di sicurezza e il Belzoni (1,3 milioni per la messa a norma antincendio).

Troviamo poi nell’elenco 800 mila euro per adeguare alla normativa antincendi i licei Tito Livio e Duca D’Aosta, ma anche 700 mila euro per gli stessi lavori al Ruzza e alla succursale del Valle. Costerà 2,3 milioni, invece, ampliare e mettere a norma il San Benedetto da Norcia realizzando anche una serra.

La Provincia, infine, ha appena conferito un incarico professionale per formulare un grande piano-guida sull’intero compendio Marconi-Bernardi che dovrà portare ad una rigenerazione completa dell’area. Per questo servirebbero però 20 milioni e se ne riparlerà nei prossimi anni.



GLI ALTRI COMUNI

Doppio intervento anche a Cittadella: un milione per l’adeguamento sismico del Fanoli e due milioni per gli stessi lavori agli istituti Meucci e Caro. La Provincia vuole ridurre i disagi evitando spostamenti di classi: si procederà principalmente in estate e poi si andrà per stralci senza paralizzare le scuole.

Ben 5,7 milioni verranno spesi alla succursale del Pietro d’Abano dove oltre all’adeguamento della struttura esistente è prevista la realizzazione di due nuovi piani per ampliare l’istituto. La Provincia è al lavoro per individuare la soluzione migliore per il trasferimento temporaneo degli alunni.

Vanno segnalati anche l’atteso ampliamento dell’Einstein a Piove di Sacco (1,5 milioni), la manutenzione straordinaria all’Educandato di Montagnana (2,1 milioni) e infine i lavori da 730 mila euro per adeguare e bonificare i pavimenti in amianto del Cattaneo di Monselice.



LO SPORT

Queste sono le certezze, ma poi c’è un’altra novità. La Provincia ha partecipato ad un nuovo bando da 5 milioni che prevede cinque interventi in città: miglioramento e messa in sicurezza della palestra dell’istituto Scalcerle, miglioramento delle aree sportive all’aperto del Liceo Curiel (sede principale e succursale) e nuova mensa all’istituto San benedetto da Norcia. A tutto ciò si aggiunge anche la nuova palestra dell’istituto Pietro d’Abano di Abano. La risposta statale è attesa entro fine giugno.



LA SODDISFAZIONE

Dei 35 milioni complessivi legati ai fondi del Pnrr, 20 riguardano la città. «Stiamo rispettando tutti gli impegni - sorride il presidente Fabio Bui -. Sanificazione anti-Covid, manutenzioni ordinarie e straordinarie di messa in sicurezza, interventi sulle vulnerabilità sismiche, progetti ed adeguamenti antincendio, abbattimenti delle barriere architettoniche: tutto ciò dimostra quanto la Provincia ha creduto e investito nell’edilizia scolastica sfruttando ora anche le opportunità date dal Pnrr».