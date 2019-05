​Scuolabus rovesciato. «Mi è preso il panico e sono scappato. Ho anche problemi al cuore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - «Mi è preso il panico e sono scappato». Così ha provato a spiegare la sua verit à al sindaco di Arquà Petrarca Luca Callegaro, dopo essere uscito, scortato dai carabinieri di Este, dal pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia, dove è stato sottoposto a tutti i necessari accertamenti. «Non stavo correndo, guardate il tachigrafo - avrebbe detto -. Ho un sacco di problemi, anche al cuore. Dopo aver tirato fuori i bambini dallo scuolabus ho avuto paura e sono andato via». Per difendersi dal risultato positivo dell'alcoltest, Panduru avrebbe poi detto di aver bevuto per l'ultima volta la sera prima. Il sindaco Callegaro, che non ha lasciato l'ospedale fino a quando non è stato dimesso l'ultimo bambino, definisce l'episodio come «un fatto gravissimo e inaccettabile».