Scuolabus rovesciato, al vaglio il contratto di appalto tra la ditta e i comuni

PADOVA - I carabinieri di Abano Terme hannoche trasportava una ventina di ragazzini, 8 dei quali sono rimasti feriti in maniera lieve.L'autista del mezzo, il romenoè stato arrestato dopo essere fuggito, lasciando i ragazzini al proprio destino:Nell'acquisire la documentazione, gli investigatori vogliono esaminare iltra la ditta e i tre comuni di Baone, Cinto Euganeo e Arquà Petrarca allo scopo di verificare nei dettagli quali fossero le modalità previste per il trasporto dei ragazzi che si trovavano a bordo dello scuolabus condotto dall' indagato che aveva appunto assunto delle bevande alcoliche prima di mettersi alla guida del mezzo. Il conducente dopo aver viaggiato zigzagando, come hanno affermato alcuni testimoni, nell'affrontare un tornante, non è più riuscito a controllare lo scuolabus che si è rovesciato su un fianco. Anziché soccorrere i ragazzi, tutti delle scuole elementari e medie, l'uomo è fuggito per i campi, venendo rintracciato dopo quasi due ore lungo la strada regionale.