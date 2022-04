PADOVA - “Armonia nella diversità” è il proverbio cinese scelto per riassumere il festival multiculturale svoltosi ieri alla Scuola Internazionale Italocinese. In una giornata all’insegna della condivisione e della celebrazione, l’istituto ha festeggiato assieme ai suoi studenti, al personale scolastico ed alcuni invitati d’eccezione come il sindaco Sergio Giordani, il decimo anniversario dalla fondazione. La giornata è stata il culmine di un festival lungo tre giorni organizzato dall’istituto stesso, durante il quale il principale obiettivo è stato quello di conoscere e approfondire tutte le culture a cui appartengono gli studenti e le loro rispettive famiglie. «In questa scuola, il primo obiettivo è quello di insegnare i bambini a vivere bene e ad apprezzare la bellezza del mondo, educare alla diversità - dichiara Maria Cecilia Vanzan, docente di lettere e responsabile per le pubbliche relazioni e rapporti istituzionali - una volta raggiunto questo obiettivo, le nuove generazioni non percepiranno nemmeno la diversità e vivranno in un mondo dove tutte le diverse culture si troveranno naturalmente in sintonia tra loro».

IL MERCATINO

Il festival multiculturale si è svolto nel giardino della scuola, dove è stato allestito dagli studenti un mercatino di beneficenza, ogni bancarella è stata dedicata all’esplorazione e all’esposizione dei prodotti tipici delle diverse culture rappresentate nell’istituto. Il ricavato del mercatino sarà utilizzato per l’acquisto di alberi e piante che verranno collocati nel giardino dove si sono svolti i festeggiamenti. «Questa festa sta ormai diventando una tradizione, una celebrazione degli studenti, delle loro famiglie e anche dei professori, tutti provenienti da quasi dieci paesi diversi, sparsi in tutto il globo - spiega nel proprio discorso la dirigente della Scuola Internazionale, Li Xuemei - in questo luogo siamo tutti uguali, condividiamo le nostre culture, ci rispettiamo a vicenda e riconosciamo la bellezza degli altri e del loro paese di provenienza, un po’ come l’obiettivo di questo festival: comprendere la bellezza delle diverse culture e sperimentare la loro diversità. La Scuola Internazionale festeggia dieci anni ed è sempre più grata di poter conoscere e servire sempre meglio la società in cui vive e cresce. L’obiettivo che si prefigge rimarrà sempre lo stesso anche negli anni a venire: guardare al futuro e non deludere chi ci ha aiutato e supportato per tutto questo tempo».

In aggiunta ai festeggiamenti è stata presentata una sorpresa al sindaco: una serigrafia in caratteri cinesi che cita il proverbio “Armonia nella diversità”, cogliendo l’occasione per celebrare il protocollo d’intesa firmato a febbraio, il quale prevede che gli studenti del liceo, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, collaborino con gli uffici comunali (Urp e anagrafe) nella mediazione linguistica e nella traduzione in cinese dei materiali informativi. Giordani ha dichiarato: «Grazie per la magnifica opportunità e grazie per l’aiuto dei vostri studenti. C’è bisogno di integrare in profondità, nelle persone di questa città, il rispetto verso gli altri e quale modo migliore per farlo se non attraverso la cultura».