PADOVA - La nuova scuola di Ingegneria a pochi mesi dall’inizio del cantiere si staglia già con i suoi quattro piani fra i padiglioni della fiera. E ieri durante una visita al cantiere il professor Andrea Vinelli delegato alla logistica e informatizzazione per l’Università è stato chiaro: «Il 3 marzo del 2025 cominceranno a fare lezione gli studenti del secondo semestre. E porteremo qui tutti i corsi triennali di Ingegneria con l’obiettivo di creare spazi di apprendimento molto più efficaci».

A guidare il sopralluogo c’era il prorettore all’Edilizia Carlo Pellegrino. «Questo progetto segna una svolta nella didattica universitaria. Le aule avranno una tecnologia superiore ma ci saranno anche le vecchie lavagne in ardesia se qualche professore le vorrà. Il fatto è che tutto il sistema è conformato per creare uno spazio confortevole agli studenti. Alcuni esempi: l’aula studio a piano terra aperta fino a sera, gli scaloni centrali con da una parte i gradini normali e dall’altra dei gradoni (simili a piccole terrazze ndr) sui quali gli studenti potranno sedere o fermarsi a parlare. Fino al giardino che sarà aperto al quarto e ultimo piano». Due elementi questi di grande novità. Le une perchè da semplice passaggio diventeranno luogo di condivisione, l’altro perchè un giardino di 2.400 metri quadrati sul tetto di una scuola a 20 metri d’altezza come luogo di svago e incontro non si è mai visto.

LA DOTAZIONE

La dotazione dell’Hub dell’innovazione vedrà 16 aule per 2.840 posti. Fra questi 240 saranno appunto dedicati al “learning corridor” ovvero la possibilità di incontrarsi e sostare magari per fare lezione secondo un processo di apprendimento a piccoli gruppi oggi all’avanguardia. Due le aule di informatica. Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza Giuseppe Olivi ha spiegato che l’edificio avrà la certificazione “Leed platinum” ovvero il massimo per sostenibilità ambientale. Basti solo pensare al legno di abete di cui è fatto (le travi sono in legno lamellare con tecnologia X-Lam) che sarà tutto rivestito sia all’interno, con cartongesso, che all’esterno con alluminio e vetro. Per passare alla tecnologia produttiva fatta di pannelli laterali montabili al ritmo di due piani alla volta per finire ai trasporti: le fondazioni, con l’unico calcestruzzo usato, sono state fatte in una notte ma è stata la sola in cui sono arrivate delle betoniere.

I DETTAGLI

In effetti a mano a mano che si sale una delle cinque scale (ci sono anche 4 ascensori) si apre una vista sempre più affascinante sullo skyline di Padova. Ad un certo punto al terzo piano c’è un’aula che dà sul fronte di via Tommaseo con una parte protesa verso l’esterno e dalla quale lo sguardo spazia dalle guglie del Santo ai Colli Euganei fino a gli alberghi: una vista panoramica su quello che diventerà il “kilometro blu dell’innovazione” lungo via Venezia. Non a caso la Scuola è pensata per trasmettere sapere in osmosi con il Competence center che si trova proprio nella torre del padiglione 8 a fianco. Un posto dove aziende e giovani imprenditori sperimentano il futuro.

LE IMPRESE

La Fiera ha dato il terreno al Bo per 50 anni poi l’appalto è stato vinto dal raggruppamento temporaneo d’imprese guidato dalla bolzanina (di Bressanone) Rubner Holzbau srl che ha offerto un ribasso del 4,85 per cento. Del gruppo fanno parte Techne spa di Villa di Serio (Bergamo) che eseguirà tutta l’impiantistica l’Ati Impredil srl di Pionca, Maroso Ivo Enzo srl di Marostica, Ialc serramenti srl di Romano di Ezzelino. La base d’asta era di 16 milioni e 490 mila. Con il tempo, il covid, i rialzi dei prezzi, siamo a 27,7 milioni, iva compresa.