PADOVA - Sono esasperati i genitori degli studenti della scuola Copernico di via Cortivo a Pontevigodarzere che già hanno rivolto più di un appello all'amministrazione perché ponga fine al degrado e metta in sicurezza l'istituto. I genitori lamentano come ogni mattina il giardino della scuola sia costellato di rifiuti, cocci di bottiglia e finanche deiezioni umane. Inoltre le due panchine installate nel giardino, avvitata al terreno, è stata divelta e viene ritrovata in punti diversi dello spazio verde.



«Il giardino della Copernico è separato dalla strada da una recinzione con un cancelletto che non ha chiusura - ha spiegato Rossella Salvan rappresentante dei genitori in Consiglio d'Istituto - ogni sera ci sono gruppi di ragazzi che entrano nel parco della scuola, tra l'altro riparato dalla strada e alquanto buio e si scatenano. Per un lungo periodo pur di non costringere i nostri figli a giocare tra i rifiuti ma anche per evitare che possano ferirsi sui cocci di vetro, ci siamo turnati e prima dell'ingresso mattutino raccoglievamo il pattume lasciato in serata».



Un'iniziativa che ora i genitori hanno dovuto abbandonare ma chiedendo che il giardino venga ripulito da chi di competenza. «Manca la sorveglianza e di notte chiunque può penetrare e questi sono i risultati - ha continua - ci erano state offerte delle telecamere di sorveglianza a titolo gratuito, la scuola avrebbe solo dovuto assumersi l'onere economico dell'installazione. Noi eravamo soddisfatti perchè avevamo chiesto all'amministrazione proprio delle telecamere ma senza ottenere risposte, purtroppo non ci è stato spiegata chiaramente la motivazione o di chi sia stata la decisione, le telecamere non si sono potute installare. Per noi sono importanti sia come deterrente ma anche per individuare i responsabili dei vandalismi costanti».



Una serie di motivazioni che i genitori hanno voluto mettere nero su bianco auspicando che, almeno in questa occasione l'amministrazione dia finalmente delle risposte. Lamentele che sono condivise anche dagli insegnanti della Copernico. «Oltre alla panchina "vagante" infatti le docenti sottolineano di continuare a trovare le tracce del passaggio di persone che a scuola non dovrebbero esserci, in particolare sulla piastra multifunzionale che dovrebbe essere chiusa almeno nelle ore di lezione - conclude Salvan - invece c'è addirittura che entra per passeggiare col cane senza nemmeno raccogliere i bisogni dei quadrupedi. Si tratta oltretutto di una piastra comunale costantemente imbrattata. Auspichiamo quindi un intervento veloce dell'amministrazione».