Mancano scrutatori a un giorno dall'apertura dei seggi: il Comune di Padova pubblica un avviso urgente per trovarli

PADOVA - Mancano 30 scrutatori a un giorno dalle elezioni europee e amministrative e il Comune di Padova pubblica un bando urgente sul suo sito.

Mancano scrutatori a un giorno dall'apertura dei seggi

«Per le prossime elezioni europee, l'Amministrazione comunale ha necessità di scrutatrici e scrutatori - si legge nell’avviso - Per aderire è sufficiente fare richiesta attraverso la presentazione di un modulo, all'ufficio competente. La richiesta da presentare è il modulo per iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio, che deve essere trasmesso con una delle seguenti modalità: direttamente all'ufficio elettorale presso piazza Capitaniato, 19 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; via email all'indirizzo elettorale@comune.padova.it con allegata una copia di un documento di identità valido».

«Effettivamente abbiamo avuto un problema con gli scrutatori - conferma l’assessora ai Servizi anagrafici, Francesca Benciolini - Alcuni hanno inviato la disdetta, altri invece non hanno confermato la loro presenza. Il problema comunque è in via di risoluzione. Abbiamo già recuperato una quindicina di persone e contiamo di coprire tutti i posti vacanti prima dell’apertura dei seggi».