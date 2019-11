​Affreschi in manutenzione: la Cappella degli Scrovegni a Padova chiusa per tre giorni

PADOVA - La Cappella degli Scrovegni rimarrà chiusa al pubblico da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre per permettere ai tecnici dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma di compiere le periodiche operazioni di controllo e manutenzione degli affreschi.



Il Comune di Padova segnala anche che l'attività proseguirà da giovedì 21 a sabato 23 novembre: in queste tre giornate i capolavori di Giotto saranno aperti al pubblico fino a metà navata, garantendo comunque la visione d'insieme degli affreschi. Nei tre giorni di apertura limitata a metà navata, sarà applicata la tariffa a ingresso ridotto (singoli 8 euro, gruppi 6 euro, bambini fino a 6 anni e disabili 1 euro). Nei tre giorni di chiusura totale anche la Sala Multimediale non sarà aperta al pubblico.

