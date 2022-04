Scritte "No Vax" contro Zaia e il sindaco Giordani sul muro dell'Agenzia delle Entrate. Aperta un'indagine

PADOVA - Scritte No Vax contro il governatore Luca Zaia e il sindaco Sergio Giordani sono comparse questa mattina nella sede dell'Agenzia delle Entrate di Padova in via Turazza. La sede è stata regolarmente aperta. Indagini sono in corso.

Non è la prima volta che a Padova capitano episodi simili. Il fronte No Vax qui è stato a lungo molto caldo e nei mesi scorsi sono stati imbrattati anche i manifesti del sindaco che invitava la popolazione a vaccinarsi sempre con la scritta "Criminali".