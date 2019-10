Prende la scorciatoia nel sentiero e si separa dall'amico: cade e si fa male

CITTADELLA - Si separa dall'amico con cui stava camminando per tentare la scorciatoia del sentiero, ma scivola e si procura una (sospetta) lussazione della caviglia. E' successo stamattina a I.B., 73 anni, di Cittadella lungo il sentiero numero 765, sopra Campolongo sul Brenta. Il Suem di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Risaliti alle coordinate, contattandolo al cellulare e chiamandolo a voce, quattro soccorritori, compreso un infermiere, sono riusciti a individuare il punto in cui si trovava. Dopo averlo stabilizzato, la squadra lo ha caricato in barella e trasportato per una quarantina di minuti, calandolo con le corde per sicurezza nei tratti più ripidi e scivolosi.

