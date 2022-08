ALTA PADOVANA - L'incubo è finito per una donna pedinata, spiata, picchiata e minacciata di morte dal marito. La Procura ha chiesto e ottenuto dal Gip l'ordinanza di divieto di avvicinamento alla persone offesa per il 54enne padovano E.D., queste le sue iniziali. Adesso l'uomo in caso di violazione della misura restrittiva, rischia il carcere. Tutto è iniziato all'inizio del 2020 quando in lui è esplosa una gelosia senza controllo: aveva scoperto che la moglie prima del matrimonio aveva avuto una relazione lunga tre anni. Una notizia per lui sconvolgente, tanto da non riuscire ad accettarla e a diventare ogni giorno più violento. È arrivato ad afferrarla per il collo, a puntarle un coltello alla gola e a colpirla con calci al ventre. Motivo, ...Ero convinto di avere sposato una vergine.. le ha urlato una volta in faccia. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, ha iscritto l'uomo sul registro degli indagati per i reati di maltrattamenti e atti persecutori.

I FATTI

Il 54enne, quasi per vendetta, ha iniziato a spiarla. Secondo l'accusa era riuscito ad avere il pieno controllo del telefono cellulare e della posta elettronica della donna. Non solo, avrebbe anche assoldato alcuni investigatori privati per seguirne ogni movimento e le avrebbe controllato le buste paga. E in effetti l'uomo si è presentato in diverse occasioni in pizzerie e ristoranti dell'Alta padovana, dove la compagna stava cenando con gli amici. Magli episodi più gravi, sempre secondo l'accusa, si sarebbero verificati tra il luglio e l'agosto del 2021. In una occasione il 54enne in una località di montagna, in provincia di Trento, stava trascorrendo una vacanza con la moglie in compagnia di amici. Ma all'improvviso all'interno di un ristorante ha iniziato a insultarla. Lei, terrorizzata, ha scritto con il telefono cellulare un messaggio proprio a un amico: Aiuto. Lui, pieno di rabbia, le ha strappato lo smartphone dalle mani. Il secondo fatto è accaduto il mese dopo, quando in casa il marito prima l'ha minacciata con un coltello, poi l'afferrata per il collo e lei è svenuta.

LO SPIONAGGIO

L'uomo riusciva a farsi trovare in tutti i luoghi frequentati dalla moglie. Anche davanti ai bar dove faceva colazione. Un giorno si è presentato al datore di lavoro della compagna, chiedendogli essere assunto nella stessa azienda. Nel marzo di quest'anno, i due si sono separati consensualmente, ma lui non ha smesso di perseguitarla. Così un paio di settimane fa la donna è stata costretta a presentare un'altra denuncia (in precedenza lo aveva già querelato) ai carabinieri e per lui è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa.