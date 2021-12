Bunker clandestino di fuochi d'artificio scoperto in giardino: sequestrata mezza tonnellata di roba

PADOVA - I Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, che da tempo tenevano sotto controllo una zona dell'Alta padovana ove si ipotizzava l'esistenza di una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio, hanno fermato un furgone carico di fuochi d'artificio in assenza di specifica autorizzazione e delle necessarie caratteristiche di sicurezza. Perquisita l'abitazione da dove il furgone era stato visto uscire, i militari hanno trovato nel giardino un «bunker» nascosto da un pannello removibile. All'interno del deposito un vero e proprio sito dal potenziale esplodente elevatissimo, erano stoccati 70 kg circa di polvere esplodente e 400 kg circa di fuochi d'artificio artigianali, tra cui una «bomba carta» del peso lordo di almeno 5 kg, oltre a materie prime idonee alla produzione di polvere da sparo, micce, spolette, mulini a biglie, piombini, presse, accenditori elettrici, dosatori per polveri, tubi e cilindri passafuoco. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e affidato in giudiziale custodia a un operatore commerciale autorizzato. Sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria due uomini residenti in provincia di Padova per fabbricazione, detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente e il procedimento penale versa, allo stato, nella fase delle indagini preliminari.