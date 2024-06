PADOVA - Venerdì scorso sul palco di piazza dei Frutti, identico a quello dove 40 anni prima Enrico Berlinguer tenne il suo ultimo discorso, Emma Ruzzon era stata citata più di tutti da Elly Schlein. Ed è il segreto di Pulcinella che se avesse avuto almeno 25 anni la presidente del Consiglio degli studenti del Bo, sarebbe anche stata candidata in Europa. Meno di una settimana dopo quel bagno di folla, Emma Ruzzon si trova al centro di un forte scontro in seno all'ateneo. Tutto ruota attorno a un suo (lungo) commento a un post sulla pagina Instagram dell'Udu, l'Unione degli Universitari, nel quale dà dei "baroni sionisti" ai suoi colleghi. Parole che hanno suscitato la risposta a muso duro della rettrice del Bo, Daniela Mapelli.

L'attacco di Emma Ruzzon

Il tema è la protesta pro Palestina andata in scena sotto le finestre di via VIII Febbraio, una manifestazione che dopo aver danneggiato esami e lezioni voleva impedire lo stesso Senato accademico, reo di non votare l'interruzione delle collaborazioni con le università di Israele. «Non mi dilungherò per l'ennesima volta - scrive Ruzzon - a chi accusava parte di Udu di non aver fatto abbastanza sullo spiegare quanto il Senato accademico, quello sì, sia pieno di sionisti baroni con cui noi (tre persone) ci troviamo a litigare non da ottobre, ma da anni, ogni singola in cui votavamo contrari agli accordi con Israele».

Daniela Mapelli: « Campagna mediatica sempre più violenta »

«Le parole della senatrice accademica Emma Ruzzon, sul profilo ufficiale di Udu, sono volgari e gravemente offensive per tutte le persone che compongono il Senato accademico dell'Università di Padova e lesive della dignità dell'ateneo - ha affermato Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova, interpellata da Il Gazzettino - Il fatto è ancor più grave perché posto in essere da chi ha un ruolo istituzionale. Oltretutto si parla dello stesso Senato che ha preso posizione, con mozione votata all'unanimità, contro l'inaccettabile violenza che sta subendo Gaza. Abbiamo inoltre stanziato borse di studio per studentesse e studenti dei territori palestinesi, così come abbiamo sempre fatto per chiunque fosse in una zona a rischio. Ricordo anche che, di concerto con la componente studentesca ma per volontà della governance, siamo uno dei tre atenei con la più alta "no tax area" d'Italia, oltre ad avere fatto un imponente sforzo economico per garantire e migliorare il diritto allo studio di studentesse e studenti». Ciò che più ha dato fastidio alla rettrice è che questa volta arriva l'attacco frontale dall'interno del Bo. «Ho accettato che la campagna mediatica dell'Udu, sempre più violenta negli ultimi mesi, si sia resa sgradevole e diretta nei miei confronti - ha concluso Mapelli - ma non accetterò che tali toni si riverberino su senatrici e senatori accademici e, in generale, sul nostro ateneo».