Scontro Tir-furgone: riaperta l'A13 Veicolo in avaria: tre km di code

Il tratto tra Rovigo e Boara dell'autostrada A13 in direzione di Padova, è stato chiuso fino alle ore 16 a causa di un incidente che vede coinvolti un furgone e un mezzo pesante, che si è messo di traverso ostruendo la carreggiata. Sul luogo, dove sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari oltre al personale di Autostrade per l'Italia il traffico è bloccato e si sono registrati tre chilometri di coda verso Padova. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Padova si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Rovigo, di percorrere la viabilità ordinaria verso Boara, da cui rientrare in autostrada verso Padova.



Attorno alle 16 però altri tre chilometri di coda si sono creati tra Villamarzana e Boara per veicolo in avaria

