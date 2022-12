PONSO - Questa mattina, 7 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palugana incrocio via Filippi a Ospedaletto Euganeo per un incidente tra due auto: feriti i due conducenti.

I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.