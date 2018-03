Scontri fra ultras padovani e mantovani: 13 denunce e daspo in arrivo

PADOVA - I carabinieri di Padova hanno denunciato 13 ultras tra i 22 e i 49 anni, quattro del Padova e nove del Mantova, che lo scorso 19 novembre si erano affrontati a Sant'Andrea di Campodarsego, vicino al bar «Mondial», sede di un club di tifosi del Padova, in occasione della partita Campodarsego-Mantova. Per i tifosi verrà chiesto anche il Daspo.



In seguito agli scontri, che avevano causato ingenti danni al bar, quattro ultras del Padova erano stati subito bloccati e denunciati, per possesso di oggetti atti a offendere mentre rientravano in città con mazze da baseball, manganelli e tubi in alluminio e in plastica, sequestrati dai carabinieri. Le telecamere di videosorveglianza hanno consentito poi di identificare nove supporter del Mantova, che erano giunti sul posto con mezzi noleggiati e si erano allontanati senza assistere alla partita. Dalle indagini risulterebbe evidente che i due gruppi si erano dati appuntamento arrivare allo scontro. Per tutti l'accusa è di rissa, danneggiamento aggravato in concorso e possesso di strumenti destinati all'offesa in occasione di manifestazioni sportive.

