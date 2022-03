ALBIGNASEGO (PADOVA) - Una maniera legale per economizzare sui soldi delle tasse senza evadere il fisco o avere grane? O, per meglio dire, «un servizio di volontariato civico, che produce buoni effetti sulla comunità e che consente ad associazioni o privati di risparmiare, ad esempio, i soldi per la Tari o l'Imu oppure per l'asilo nido».



IL PROGETTO

È stato spiegato in questi termini dall'assessore al Bilancio del Comune di Albignasego, Marco Mazzucato, il baratto amministrativo, istituto del quale è stato pubblicato il bando di accesso in questi giorni. Come era già stato deliberato nel dicembre 2015, attraverso un apposito regolamento, il municipio albignaseghese fornisce ad associazioni e a cittadini maggiorenni a medio e basso reddito di evitare di pagare tariffe e tributi comunali, in cambio di lavori di pubblica utilità. Una proposta già regolata in più comuni italiani, introdotta dal Decreto Sblocca Italia, che consente di pagare le tasse comunali con ore di lavoro e, quindi, permette ai cittadini bisognosi di pagare i debiti con il fisco attraverso il proprio lavoro fino alla compensazione di quanto dovuto, e che ora la Giunta comunale della città ha approvato secondo i criteri applicativi per il 2022 con una nuova deliberazione.



Partecipando al bando si verrà inseriti all'interno di una graduatoria e si verrà contattati per svolgere lavori di manutenzione, sfalcio delle aree verdi pubbliche, aiuole e cigli stradali, ma anche interventi di pulizia di parchi, piazze e aree pubbliche. Altrettanto si potrà essere coinvolti nello svolgimento di lavori di piccola manutenzione e pulizia degli edifici comunali, nonché ad esempio delle scuole, degli impianti sportivi, delle sedi municipali. Ad essere ammessi alla graduatoria, saranno i cittadini residenti ad Albignasego maggiorenni, in possesso di indicatore Isee non superiore a 18mila euro e per un limite massimo di riduzione o esenzione di tributi concedibili, ovvero per ogni persona fisica anche se raggruppate in associazioni, di duemila euro. Sarà riconosciuta a chi offrirà alla comunità una propria prestazione di pubblica utilità, la possibilità di compensare l'attività svolta con la riduzione o l'esenzione dal pagamento di un tributo, di sanzioni o corrispettivi di un servizio dovuti dallo stesso soggetto e non ancora pagati per morosità incolpevole.



IL TERMINE

La scadenza per la presentazione delle istanze di baratto amministrativo è fissata tra un mese, per il 30 aprile 2022, e l'avviso pubblico con l'indicazione della modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e ogni altra informazione sono pubblicate nel sito internet www.comune.albignasego.pd.it.