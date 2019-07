Cade, arteria recisa: muore a 20 anni. «Mi ha detto: "Aiutami, aiutami"»

L'INCIDENTE MORTALE

BAGNOLI DI SOPRA (PADOVA) - La mamma dinon sa ancora che suo figlio, il più piccolo, non c'è più . È rimasta in Marocco assieme agli altri ragazzi: due maschi e due femmine, mentre il marito e Hassan hanno tentato la fortuna in Italia, arrivando atre anni fa. Nessuno ha ancora avuto il coraggio di dirle che cos'è avvenuto l'altra notte e che non rivedrà mai più quel figlio dagli occhi scuri e brillanti, con l'ambizione di iniziare una nuova vita.Papà Mohamed, ieri pomeriggio, ha raggiunto alcuni connazionali a Conselve: «Non piangiamo, perché la vita è fatta anche così, ma il nostro cuore è distrutto dal dolore» racconta un ragazzo che conosceva bene Hassan e che si offre da interprete. «Stavo dormendo - ricorda Mohamed - poi l'ho sentito urlare.. Quando è arrivata l'ambulanza era già morto». Il papà di Hassan racconta