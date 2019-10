Scippo al bar Baessato, le strappano il Patek Philippe da 15mila euro

PADOVA - Scippo violento oggi pomeriggio 24 ottobre verso le 14 a Padova in Largo Europa, presso il Bar Baessato, un locale frequentato dalla Padova bene, di fronte al quale non è raro veder parcheggiate Ferrari e Porsche.



Vittima dello scippo una donna, 39 anni. Un uomo di carnagione chiara si è avvicinato a lei mentre era nel bar, le ha strappato di dosso l'orologio, un Patek Philippe del valore di 15mila euro, ed è fuggito saltando su uno scooter bianco guidato da un complice. Lo scooter ha preso la direzione di Corso Garibaldi. Sono in corso indagini da parte del personale della Squadra Mobile, subito accorsa sul posto, sulle diverse telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

