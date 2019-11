Scippata a 75 anni insegue il ladro: «Avrà avuto 25 anni, non si aspettava che io reagissi»

di Gabriele Pipia

PADOVA Cinque ore dopo l’aggressione subita in pieno centro, Giuseppina stringe forte la propria borsetta. «Non ha particolare valore economico, non è una borsa da miliardaria. Ma per me rappresenta tantissimo». Giuseppina parla con la voce che trema mentre nella mente passano e ripassano quei 15 secondi che le sono parsi interminabili. «Stavo camminando verso la farmacia quando mi sono sentita strattonare da dietro. Ho resistito - racconta fiera -, ho fatto il possibile per non farmi scippare. Alla fine ho dovuto cedere, ma l’ho inseguito». Poco importa se quel bandito avesse cinquant’anni meno di lei.