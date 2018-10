Cade in bici, si inventa uno scippo: denunciato il ciclista dei primati

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Aveva detto che due malviventi in motorino avevano cercato di scipparlo e che per questo era caduto dalla bici in via Belludi. Questa la versione riportata ai carabinieri da Giuliano Calore, 80 anni, quando due giorni dopo si è presentato alla stazione di Prato della Valle per sporgere denuncia assieme al figlio. Ma dopo brevi indagini e la visione delle telecamere di videosorveglianza, è stato chiaro ai militari che non c'è stata alcuna tentata rapina: Calore in bicicletta è caduto da solo. Per questo...