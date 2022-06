Scippo in centro, ladro fermato poco dopo in stazione e arrestato

PADOVA - Uno scippo in pieno giorno in centro. È accaduto in via San Pietro a Padova ieri mattina, 13 giugno, intorno alle 12. Una donna stava passando in bicicletta quando un 30enne tunisino le si è avvicinato velocemente e con un movimento fulmineo ha preso la borsa della vittima che era posizionata sul portapacchi posteriore della bici. La donna ha chiamato la polizia che ha raccolto la sua testimonianza e quella di un passante che aveva visto tutto, raccogliendo la descrizione del ladro. Dopo di che è partita la caccia. Pochi minuti dopo i poliziotti hanno notato un uomo in zona stazione che coincideva con quanto riferito dalla vittima e dal testimone. Alla vista della pattuglia, il 30enne è fuggito lasciando cadere qualcosa. A quel punto era chiaro che ci fosse qualcosa di sospetto. Una volta raggiunto e fermato, dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno constatato che l'uomo, già con precedenti, aveva cercato di disfarsi delle carte di credito della vittima: è stato arrestato per furto.

APPROFONDIMENTI MONTEGROTTO TERME In stazione due giovani assistono allo scippo, bloccano il ladro e... PADOVA Scippata a 75 anni insegue il ladro: «Era giovane, non si...