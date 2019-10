«Scippo stile Napoli: via l'orologio mentre bevevo il caffè al bar»

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA «È stato uno scippo, come quelli che si vedono a Napoli. Una cosa velocissima, in 5 secondi, zac e via l'orologio, poi la fuga in motorino». È il racconto del, dove mercoledì, poco dopo le 14, una 39enne di Tombolo che stava sorseggiando un caffè accomodata sui tavolini esterni del locale, è stata scippata del prezioso orologio che aveva al polso, un Patek Philippe da 15mila euro.